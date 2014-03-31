Спин-офф "Гарри Поттера" будет трилогией

Джоан Роулинг. Фото: facebook.com/JKRowling

Американские кинопродюсеры собираются экранизировать книжку Джоан К. Роулинг "Фантастические звери и места их обитания" (Fantastic Beasts and Where to Find Them), выпущенную в 2001 году. Спин-офф "Гарри Поттера" (Harry Potter) станет трилогией.

Превратить небольшую книжку в три полноценных сценария Роулинг убедил генеральный директор Warner Bros. Кевин Цудзихара. "После ужина с Кевином и последовавшего за ним телефонного звонка я решила, что будет здорово и интересно отдать своего рода дань моим детям. И села за сценарий", - цитирует писательницу New York Times.

"Фантастические звери…" увидели свет в промежутке между выходом четвертой и пятой книг о мальчике со шрамом. Позиционировалось издание как учебник, по которому Гарри учился в Хогвартсе. Пособие упоминалось в первой книге о юном волшебнике, "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone). Главным героем новой кинотрилогии станет вымышленный автор этого учебника, маг-зоолог Ньют Скамандер.

Создатели фильмов подчеркивают, что трилогия, основанная на книге "Фантастические звери и места их обитания", не будет являться ни приквелом "Поттера", ни сиквелом. Это будет совершенно другая история, которая развернется в Нью-Йорке примерно за 70 лет до того, как Гарри появился на свет.

Напомним, что кинокомпания Warner Bros снимала все части фильмов о Гарри Поттере. Франшиза, состоящая из восьми частей, стала самой длинной за историю кино.