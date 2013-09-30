Выпущено нетронутое цензурой собрание сочинений Пушкина

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 30 сентября, в продажу поступило 11-томное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина, содержащее полостью сохраненную ненормативную лексику, которую использовал автор.

Прочесть нетронутые цензурой письма великого поэта можно в трех последних томах выпущенного собрания сочинений. Включенная в них переписка поэта 1815-1837 годов была впервые издана в начале XX века, причем в двух вариантах: в первом "неприличные" слова были заменены многоточиями, а во втором – полностью соответствовали подлинникам.

Тома "без купюр", выпущенные теперь издательством "Слово/Slovo", представляют собой точное воспроизведение уникального издания прошлого века.