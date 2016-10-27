Стивен Кинг написал страшную сказку для детей

Фото: theguardian.com

Стивен Кинг выпустит книгу для детей "Чарли Чу-чу" про маленький паровозик. Она появится на полках магазинов 22 ноября, правда под псевдонимом псевдонимом Берил Эванс. Об этом сообщает The Guardian.

Оживший паровозик машиниста Боба отсылает к эпическому восьмичастному циклу "Темная башня". В третьем томе, называющемся "Бесплодные земли", герой романа Джейк покупает Чарли Чу-чу в "Манхэттенском ресторане для ума".

Книжка рассказывает историю паровозика, веселого, доброго и дружелюбного. Так ли это на самом деле и не превратится ли чтиво в страшилку на ночь? Ответ кроется в личности человека, который прячется за псевдонимом автора.

Книгу проиллюстрировал художник Нед Дэймерон, сумевший, по мнению Кинга, досконально передать характер монстроподобного Чарли.