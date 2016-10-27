Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2016, 18:55

Культура

Стивен Кинг написал страшную сказку для детей

Фото: theguardian.com

Стивен Кинг выпустит книгу для детей "Чарли Чу-чу" про маленький паровозик. Она появится на полках магазинов 22 ноября, правда под псевдонимом псевдонимом Берил Эванс. Об этом сообщает The Guardian.

Оживший паровозик машиниста Боба отсылает к эпическому восьмичастному циклу "Темная башня". В третьем томе, называющемся "Бесплодные земли", герой романа Джейк покупает Чарли Чу-чу в "Манхэттенском ресторане для ума".

Книжка рассказывает историю паровозика, веселого, доброго и дружелюбного. Так ли это на самом деле и не превратится ли чтиво в страшилку на ночь? Ответ кроется в личности человека, который прячется за псевдонимом автора.

Книгу проиллюстрировал художник Нед Дэймерон, сумевший, по мнению Кинга, досконально передать характер монстроподобного Чарли.

литература Стивен Кинг ужасы книга новости культурного мира хоррор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика