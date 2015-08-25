В Переделкине пройдет праздник прощания с летом

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

6 сентября на территории Мемориального дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине пройдет традиционный костер "Прощай, лето".

Мероприятие состоится в рамках Девятого московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского, сообщают организаторы.

Для зрителей будет подготовлено литературно-музыкальное представление, в котором примут участие известные детские писатели – лауреаты престижных наград в области литературы для детей.