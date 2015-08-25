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25 августа 2015, 18:05

Фестивали

В Переделкине пройдет праздник прощания с летом

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

6 сентября на территории Мемориального дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине пройдет традиционный костер "Прощай, лето".

Мероприятие состоится в рамках Девятого московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского, сообщают организаторы.

Для зрителей будет подготовлено литературно-музыкальное представление, в котором примут участие известные детские писатели – лауреаты престижных наград в области литературы для детей.

Дата: 6 сентября

Время: 12.00

Место: городок писателей в Переделкине, ул. Серафимовича, д. 3

литература фестиваль Переделкино фестивали и праздники Корней Чуковский

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