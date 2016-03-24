Радио "Книга" будет транслировать записи известных актеров прошлых лет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В эфире литературного радио "Книга" будут звучать архивные записи, на которых художественные произведения читают известные актеры прошлых лет. Об этом сообщил солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, которому принадлежит инициатива создания радиостанции. Радио будет вещать в Москве на частоте 105 FM.

"Есть архивные записи, на которых произведения читают актеры, которых уже нет. Мы планируем их ставить в эфире", – цитирует Расторгуева Агентство "Москва".

Расторгуев отметил, для чтения художественных произведений будут приглашать и современных актеров.

"Планируем приглашать актеров, они будут читать определенное произведение, потом запись будет звучать в эфире радиостанции. Также думаем делать прямые эфиры с героями программ", – уточнил музыкант.

В апреле прошлого года ООО "Дом музыки" стало победителем конкурса Роскомнадзора на право вещать в Москве на частоте 105 FM. "Дом музыки" был единственным претендентом на эту частоту. Она разыгрывалась под литературную концепцию. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, 70 процентами акций "Дома музыки" владеет ООО "Продюсерская компания Николая Расторгуева".

До выхода в столичный диапазон радиостанция вещала в Волгограде с ноября 2013 года. В ее эфире транслируются аудиокниги из Гостелерадиофонда, записи новелл, эссе, исторических и литературных анекдотов, фельетонов, интервью.