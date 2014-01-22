Встречи с молодыми поэтами организуют в кинотеатре "Факел"

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках литературного проекта "Выдох" на площадке столичного кинотеатра "Факел" организуют цикл встреч с молодыми поэтами. Раз в две недели посетителей будут знакомить с актуальной поэзией, открывая новые имена авторов-современников.

Первым выступит поэт из Ижевска Андрей Гоголев. Услышать его произведения можно 26 января.

"На данный момент он является студентом Литературного института имени Горького, куратор чтений "Брезентовая цапля". За последнее время выпустил две книги стихов "Ленин. Самолет. Девушка" и "Человечество", а также аудиокнигу "Эго и его эхо", - отметили в кинотеатре.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.