Борис Акунин выпустил предпоследнюю книгу из цикла о Фандорине

21 апреля в продажу поступил новый сборник повестей Бориса Акунина "Планета Вода, или Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке". Это пятнадцатая по счету и предпоследняя книга о приключениях знаменитого сыщика. Особым поводом для радости поклонников фандорианы стало многообразие форматов книги. Кроме привычного бумажного вида, сборник существует в электронном формате и аудиоверсии.

О том, что новая книга "Планета Вода" поступила в продажу, писатель сообщил на своей странице в ЖЖ. "Пускаю ее в плавание с волнением и грустью. Все когда-нибудь заканчивается. Вот и длинная фандоринская история потихоньку приближается к финалу. Осталось совсем чуть-чуть", – поделился он впечатлениями с читателями.

Новый сборник "Планета Вода" состоит из трех повестей. Но, как предупредил Акунин, ничего нового о судьбе Эраста Петровича после "Черного города" из этой книги узнать не получится: "Здесь – лишь фрагменты из его прошлого. Три приключения: 1903 года, 1906 года и 1912 года".

Первая повесть "Планета Вода", которая и дала названием всему сборнику, самая объемная, и, по мнению самого Акунина, большого восторга у читателей не вызовет: "Это технократический детектив. Почти фантастика, почти Герберт Уэллс, хотя скорее все-таки Жюль Верн. Я знаю, мои читатели в большинстве своем не любят слишком замысловатых фантазий, но ничего не поделаешь, дамы и господа. Начался ХХ век, а он будет насквозь технократичен и наворотит такого, что и не снилось фантазерам предшествующего столетия".

Вторая повесть "Парус одинокий" обозначена как ностальгический детектив. По сюжету Фандорин отправляется в глухую Заволжскую губернию, где встречается со своим прошлым. "Сразу скажу, что сестру Пелагию и владыку Митрофания мой сыщик не встретит, – написал автор фандорианы в ЖЖ. – Их там больше нет, они уехали в Израиль. Но Заволжской губернии уезжать некуда, и она живет без них сама, как умеет. Вот Фандорин приехал, со злом сражаться. Увидите, что из этого вышло".

Завершающее произведение сборника озаглавлено как "Куда ж нам плыть?". Действие разворачивается в Польше и укладывается в один день – 31 декабря 1912 года. "Жанр изобретен лично мною, раньше в авантюрной литературе такого не было: "идиотический детектив". Дочитаете – поймете почему", – прокомментировал повесть Борис Акунин.

Предпоследняя книга о сыщике вышла одновременно в трех, а если точнее – даже в четырех форматах. Кроме традиционного бумажного, поклонники детективного цикла, смогу прочитать сборник в двух электронных видах – обычном текстовом и иллюстрированном. Причем, как сообщил Акунин, иллюстрации в электронной "Планете Воды" отличаются от тех, которые использованы в книге.

Также с текстом сборника можно познакомиться в аудиофомате. "Я пристрастился к звуковым книгам (много времени провожу за рулем – в дальней дороге и в пробках) и надеюсь инфицировать этой бациллой как можно больше народу", – заявил Акунин.

Пятнадцатую книгу о Фандорине предлагается слушать в исполнении чтецов: Михаил Горевой читает "Планету Вода", Александр Клюквин – "Парус одинокий", а Александр Филиппенко – "Куда ж нам плыть?".

С 21 апреля "Планету Воды" можно найти в книжных магазинах.