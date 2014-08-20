Книга "Укротители лимфоцитов" Елены Павловой поступила в продажу

"Афиша": Вышла в свет книга Елены Павловой "Укротители лимфоцитов"

В полку нон-фикшн литературы прибыло. Недавно в книжных магазинах появилась книга Елены Павловой "Укротители лимфоцитов". Действие происходит в лаборатории иммуногенетики одной из чешских клиник, сообщает телеканал "Москва 24".

Читатели узнают, как ученые становятся закадычными друзьями бразильским рыбакам, почему умнеют муфлоны, как поэты и водители автобусов осваивают медицинские профессии.

В книге Елена Павлова делится опытом работы в клинике. Произведение содержит много медицинских терминов, поэтому иногда читателю придется искать незнакомые слова в словаре.

Добавим, что книга "Укротители лимфоцитов" относится к так называемым интеллектуальным байкам, представляющим собой смесь сочетание мемуаров с анекдотами на профессиональные темы. В последнее время этот жар пользуется у читателей спросом.