Книга "Укротители лимфоцитов" Елены Павловой поступила в продажу

В полку нон-фикшн литературы прибыло. Недавно в книжных магазинах появилась книга Елены Павловой "Укротители лимфоцитов". Действие происходит в лаборатории иммуногенетики одной из чешских клиник, сообщает телеканал "Москва 24".
Читатели узнают, как ученые становятся закадычными друзьями бразильским рыбакам, почему умнеют муфлоны, как поэты и водители автобусов осваивают медицинские профессии.
В книге Елена Павлова делится опытом работы в клинике. Произведение содержит много медицинских терминов, поэтому иногда читателю придется искать незнакомые слова в словаре.
Добавим, что книга "Укротители лимфоцитов" относится к так называемым интеллектуальным байкам, представляющим собой смесь сочетание мемуаров с анекдотами на профессиональные темы. В последнее время этот жар пользуется у читателей спросом.
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