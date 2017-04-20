Шорт-лист Международной Букеровской премии объявили в Лондоне

"Короткий список" Международной Букеровской премии в области литературы на английском языке объявлен в Лондоне, сообщает ТАСС.

В него вошли шесть авторов из "длинного списка". На победу претендуют Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году и присуждается раз в два года англоязычным писателям или авторам, чьи произведения переведены на английский. Лауреат премии получит 60 тысяч фунтов стерлингов. Награда присуждается не за конкретное произведение, написанное в течение определенного времени, а за "творческую активность, развитие и общий вклад в мировую художественную литературу".

Лауреатами премии становились Лидия Дэвис (США), Филип Рот (США), Элис Манро (Канада), Чинуа Ачебе (Нигерия) и Исмаил Кадаре (Албания). В 2013 году финалистом стал Владимир Сорокин.

