Шорт-лист Международной Букеровской премии объявили в Лондоне

Фото: m24.ru
"Короткий список" Международной Букеровской премии в области литературы на английском языке объявлен в Лондоне, сообщает ТАСС.
В него вошли шесть авторов из "длинного списка". На победу претендуют Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины.
Лауреатами премии становились Лидия Дэвис (США), Филип Рот (США), Элис Манро (Канада), Чинуа Ачебе (Нигерия) и Исмаил Кадаре (Албания). В 2013 году финалистом стал Владимир Сорокин.