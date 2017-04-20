Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 22:15

Культура

Шорт-лист Международной Букеровской премии объявили в Лондоне

Фото: m24.ru

"Короткий список" Международной Букеровской премии в области литературы на английском языке объявлен в Лондоне, сообщает ТАСС.

В него вошли шесть авторов из "длинного списка". На победу претендуют Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году и присуждается раз в два года англоязычным писателям или авторам, чьи произведения переведены на английский. Лауреат премии получит 60 тысяч фунтов стерлингов. Награда присуждается не за конкретное произведение, написанное в течение определенного времени, а за "творческую активность, развитие и общий вклад в мировую художественную литературу".

Лауреатами премии становились Лидия Дэвис (США), Филип Рот (США), Элис Манро (Канада), Чинуа Ачебе (Нигерия) и Исмаил Кадаре (Албания). В 2013 году финалистом стал Владимир Сорокин.

литература Международная Букеровская премия жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика