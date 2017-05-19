Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 15:12

Культура

"Москва онлайн" покажет концерт-перформанс "Ночи модернистов"

20 мая Центр дизайна Artpay и проект Электротеатра "Станиславский" под названием "Электрокабаре" приглашают на концерт-перформанс "Ночи модернистов". Мероприятие приурочено к общегородской акции "Ночь в музее".

Программа посвящена эпохе модернизма, ко которой относятся произведения русского Серебряного века, европейского авангарда, экспрессионизма и футуризма. Гости услышат песни Вертинского, зонги Курта Вайля и Бертольта Брехта, композиции Егора Летова и Дэвида Боуи, а также новаторские тексты Маяковского и Пастернака. Концерт пройдет в декорациях мультимедийной выставки "От Моне до Малевича. Великие модернисты".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 20 мая в 22:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
литература прямые трансляции Москва онлайн Электротеатр Станиславский Москва онлайн: концерты музыка трансляции из Центра дизайна Artplay смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика