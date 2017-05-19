"Москва онлайн" покажет концерт-перформанс "Ночи модернистов"

20 мая Центр дизайна Artpay и проект Электротеатра "Станиславский" под названием "Электрокабаре" приглашают на концерт-перформанс "Ночи модернистов". Мероприятие приурочено к общегородской акции "Ночь в музее".

Программа посвящена эпохе модернизма, ко которой относятся произведения русского Серебряного века, европейского авангарда, экспрессионизма и футуризма. Гости услышат песни Вертинского, зонги Курта Вайля и Бертольта Брехта, композиции Егора Летова и Дэвида Боуи, а также новаторские тексты Маяковского и Пастернака. Концерт пройдет в декорациях мультимедийной выставки "От Моне до Малевича. Великие модернисты".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 20 мая в 22:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.