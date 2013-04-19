Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 10:28

Культура

В "Библионочи" участвуют более 700 библиотек, музеев и галерей

Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийская акция "Библионочь" стартует в ночь на 20 апреля. В этом году в темное время суток свои двери для посетителей распахнут более 77 библиотек Москвы. Всего в проекте участвуют более 700 библиотек, музеев, книжных магазинов и галерей, сообщает телеканал "Москва 24".

Цель акции - поддержка чтения среди молодежи. Организаторы намерены доказать, что это не просто книгохранилища, а целые образовательные центры. Более того, в библиотеке можно не только учиться, но и развлекаться.

В этом году акция "Библионочь" проходит под одной общей темой: "Большое литературное путешествие".

В рамках проекта состоится "Читательский марафон". В ночь с 19 на 20 апреля популярные у россиян писатели и поэты встретятся со своими читателями в формате онлайн-конференции.

Помимо традиционных чтений на площадках организуют мастер-классы, литературные путешествия, дискуссии и даже "книжные дегустации".

С подробным расписанием "Библионочи" можно ознакомиться на сайте столичного департамента культуры.

Сюжет: "Библионочь" в Москве
литература библиотеки книжные магазины Библионочь

