Стивен Кинг поделится секретами мастерства в новой книге

Стивен Кинг в конце года выпустит книгу, в которой поделится секретами писательского мастерства. Англоязычный "Базар ночных кошмаров" (The Bazaar of Bad Dreams) увидит свет в ноябре и будет представлять собой сборник из 20 коротких историй.

Все рассказы будут предварять авторские комментарии о том, как, когда и почему Кинг их придумал и написал, сообщает The Guardian. Когда сборник появится на прилавках российских магазинов, пока неизвестно.

Читателя "Базара ночных кошмаров" познакомятся, в частности, с рассказом "Смерть" о мужчине, обвиненном в убийстве из-за серебряного доллара, и историей человека, который раз за разом повторял собственные ошибки. Кроме того, в сборник войдет рассказ Кинга о конце человеческой расы.

Отметим, что 15 лет назад, в 2000 году, Стивен Кинг выпустил произведение "Как писать книги: Мемуары о ремесле" (On Writing: A Memoir of the Craft). Издание представляло собой микс из автобиографических заметок и секретов писательского мастерства.

Стивен Кинг – американский писатель, признанный "король ужаса", мистики, триллера. Родился 21 сентября 1947 года. Кинг написал более 50 романов, около 200 рассказов и повестей, получил множество престижных премий.

Кинг - один из самых экранизируемых современных писателей. Среди самых известных фильмов, снятых по его произведениям, – "Сияние" Стэнли Кубрика, "Кладбище домашних животных" Мэри Лэмберт, "Мизери" Роба Райнера, "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта.

