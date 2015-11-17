Живые поэты: Нина Райнер

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
папа, что остаётся за пятой декадой?
время распада?
или – напротив – раската?
или не надо?
папа, что наступает за пятой эпохой?
так ли уж плохо?
или оглохла
вправду большая страна?
папа, что видят за пятым стаканом?
прежние раны? дальние страны?
или туман – а за этим туманом
видят живого – себя?
Авторские орфография и пунктуация сохранены
