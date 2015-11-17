Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября 2015, 20:02

Культура

Живые поэты: Нина Райнер

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Орел
  • Возраст: 19 лет
  • Любимые поэты: Марина Цветаева, Александр Блок, Вера Полозкова

    • папа, что остаётся за пятой декадой?

    время распада?

    или – напротив – раската?

    или не надо?

    папа, что наступает за пятой эпохой?

    так ли уж плохо?

    или оглохла

    вправду большая страна?

    папа, что видят за пятым стаканом?

    прежние раны? дальние страны?

    или туман – а за этим туманом

    видят живого – себя?

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика