Живые поэты: Нина Райнер

Город: Орел Возраст: 19 лет Любимые поэты: Марина Цветаева, Александр Блок, Вера Полозкова

папа, что остаётся за пятой декадой?



время распада?



или – напротив – раската?



или не надо?

папа, что наступает за пятой эпохой?



так ли уж плохо?



или оглохла



вправду большая страна?

папа, что видят за пятым стаканом?



прежние раны? дальние страны?



или туман – а за этим туманом



видят живого – себя?

Авторские орфография и пунктуация сохранены