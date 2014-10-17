Писатель Павел Басинский: "В литературе нет правил и ограничений"

Павел Басинский. Фото: m24.ru

Нужно ли писателю литературное образование, кто создает брутальную прозу и какие ошибки допускают молодые авторы. Об этом в интервью сетевому изданию M24.ru рассказал писатель, критик, председатель жюри литературной премии "Дебют" Павел Басинский.

- Павел Валерьевич, вы окончили Литературный институт имени Горького. Как считаете, писателям необходимо литературное образование?

- Литинститут важен, но не обязателен, литература - это все-таки не сопромат, а вещь эфемерная. Нужен талант, опыт. Масса писателей не заканчивали Литинститут. Например, Шукшин. Астафьев, Белов учились на высших литературных курсах при Литературном институте. Специальное образование может лишь помочь, но не даст гарантии, что человек станет хорошим писателем.

- Существует ли определенный свод правил для писателя?

- Нет никаких правил. Раньше были литературные школы: Натуральная школа в ХIХ веке (условное название первичного этапа развития критического реализма в русской литературе – прим. ред.), из которой выходили Некрасов и другие писатели. В ХХ веке была горьковская школа.

Сейчас нет таких школ. В этом недостаток литературы и ее прелесть, потому что талант непредсказуем. Это раньше существовали "Серапионовы братья" (объединение молодых прозаиков, поэтов и критиков – прим. ред.). Авторы, входившие в это общество, поддерживали друг друга. А сейчас автор должен писать, нести свою вещь в журнал, издательство, а там – как получится. Хорошо, если находится мэтр, который ему помогает. Такую поддержку оказывали Андрей Битов, Владимир Маканин. Но это большая редкость. Поэтому писатель сегодня волк-одиночка.

- Вы согласны, что есть писатели "в формате" и те, кто вне рамок; есть мода на литературный жанр и есть произведения вне времени?

- Сегодня актуальны скорее не жанры, а литературные бренды. Например, женская проза сейчас достаточно востребована. Причем не обязательно речь о Донцовой и Марининой. Есть достаточно серьезная проза Степновой, Славниковой, Кучерской. Есть мужская брутальная проза Прилепина. Есть модерновая проза, представителем которой является Юрий Буйда.

- Ольга Славникова в недавнем интервью подтвердила, что современный читатель предпочитает рассказу роман. А вы согласны с тем, что роман более коммерчески успешен?

- Об этом говорят давно. И мне не понятно, почему так происходит. Вроде бы рассказ читать удобнее. Пока доехал до нужной станции метро, прочитал. Но, тем не менее, во всем мире, не только у нас, лидирует большой роман. Настоящим бестселлером может стать только он. Я об этом говорил с литературным агентом Томасом Видлингом, который занимается русской литературой. Он объяснил, что люди хотят погружаться в литературу, уходить от этой бесконечной гонки жизни. Они хотят лечь в кровать, чтобы начать читать, а следующим вечером продолжить. Хотят прожить другую жизнь.

Во-вторых, рассказ проигрывает роману и потому, что, к сожалению, ушел в журналы и электронные издания. В книжной бумажной версии роман издается чаще.

- Тенденция популяризации романов нашла отражение в творчестве молодых авторов? На соискание премии "Дебют" присылают больше романов или рассказов?

- Пишут разные вещи: много и рассказов, и больших романов – по 200 – 300 страниц. И последнее меня удивляет. Казалось бы, у молодых людей не должно хватать на большую вещь сил и дыхалки.

- Достойно пишут?

- В этом году я председатель жюри премии и одновременно занимаюсь номинацией "большая проза". Могу сказать, что романы очень разножанровые. Жаль, в основном авторы пишут о себе, об отношениях с девушкой, родителями, о детстве. Никто не написал нечто похожее на "Обитель" Прилепина – о Соловках; или на роман Стемновой о судьбе врача.

- Какие ошибки чаще всего допускают молодые писатели?

- Очень длинное начало. Мне всем ребятам, которые пишут, хочется сказать: "Начинайте как Олеша: "По утрам он пел в клозете". Одна фраза - и сразу все видно.

Обычно начинают с длинных предложений, не умеют сокращать диалоги. Уже все ясно, а герои говорят и говорят.

Но иногда бывают очень интересные авторы с неожиданным углом зрения, языком.

Для меня важно, само собой, содержание произведения. Но еще я ищу в современной прозе индивидуальный авторский язык. Не обязательно сложный платоновский. Но важно, чтобы слог был не затертый, с необычным построением фраз.

- Такой слог можно сформировать в процессе работы?

- Нет. Это дается чутьем, талантом. Даже музыке можно научить, и человек будет пиликать на скрипке. Но этого не достаточно, чтобы стать Башметом.

- Зачем автору литературная премия? В свое время вы стали лауреатом "Большой книги". Как это сказалось на творчестве?

- Я поздно получил премию. И к тому времени был уже достаточно известным критиком, выпустил несколько книг. Но для молодого автора, да и не только для молодого, победа в литературном конкурсе важна. Премия дает писателю уверенность в том, что он не серая литературная масса. Если вы побываете на Франкфуртской книжной ярмарке, то увидите миллионы книг и поймете, что занять свою нишу практически невозможно. Премия дает ощущение того, что ты единственный. Денежная составляющая тоже важна, потому что писатель небогатый человек.

Алла Панасенко