"Фабрика идей" в РГБМ: как сделать библиотеку лучше

Российская государственная библиотека для молодежи открывает конкурс “Фабрика идей”, в котором любой желающий может предложить проекты по модернизации библиотеки. Например, придумать новый дизайн читальных залов или создать творческую мастерскую. М24.ru рассказывает о проекте.

Российская государственная библиотека для молодежи – место, куда приходят не только почитать и поучиться, но и послушать музыку на виниловых пластинках или обсудить нашумевший фильм в киноклубе.

РГБМ готовы работать не только для молодежи, но и с молодежью. В первый день осени библиотека запустила конкурс “Фабрика идей”. Правила участия простые: если у вас есть конкретные идеи по модернизации библиотеки, описывайте их как можно подробнее и отправляйте на почту (idea@rgub.ru). Правда, нужно успеть до 1 октября – это последний день приема заявок. Кроме того, проект должен быть рассчитан на аудиторию старше 14-ти лет.

“Это могут быть социальные проекты, исследовательские, медиапроекты, digital проекты, научные, экологические, проекты по дизайну. Все, что угодно”, - рассказывает пресс-секретарь библиотеки Екатерина Макаева. Критерии отбора лучших проектов пока формируются, а вот с наградой все понятно – самые яркие идеи появятся в библиотеке.

Презентация проектов пройдет 8 октября, причем принять участие в обсуждении и поделиться собственной оценкой смогут все, кто придет на мероприятие.

Посетители РГБМ рассказывают, почему проект "Фабрика идей" заслуживает внимания: Софья, 18 лет "Самоуправление - это всегда здорово. А молодые люди - это активный источник развития и обновления. Поэтому такие проекты несомненно необходимы. Формат очень интересный, и я хотела бы принять участие в проекте, если будет время. Я только поступила в университет, и сейчас все время уходит на учебу. А проект длится всего месяц. Может быть, если его будут повторять, я приму участие в следующий раз". Иван, 26 лет "Идея замечательна тем, что к участию приглашаются люди, которые сами пользуются библиотекой, знают все изнутри и могут предложить интересные и эффективные решения. Мне кажется, важно, чтобы потребитель мог напрямую общаться с производителем, в данном случае - читатели с руководством библиотеки, и вместе принимать создавать что-то новое". Марина, 28 лет "Мы с друзьями уже думаем над своим проектом, возможно, скоро пришлем. Лично я всегда стремлюсь узнать что-то новое, научиться чему-то. Я всегда увлекалась фотографией и искусством. Поэтому наш проект будет отчасти связан с моими увлечениями и с интересами моих друзей. Может быть, это будет что-то на стыке web-дизайна и медиаарта".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября.