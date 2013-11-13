Литература: Федор Михайлович Достоевский

Фото: ИТАР-ТАСС

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881 гг.) – один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей, автор романов "Идиот", "Преступление и наказание", "Записки из Мертвого дома", "Бесы", "Бедные люди" и многих других.

Практически сразу после публикации первой книги Достоевский был арестован за чтение "преступного письма литератора Белинского" и приговорен к расстрелу. Но в последний момент писателю объявили о помиловании и отправили на каторгу. После возвращения помогал брату выпускать журнал "Время", потом "Эпоха" и написал основной корпус своих произведений.

Известный русский философ и мыслитель Михаил Михайлович Бахтин в статье "Проблемы поэтики Достоевского" назвал романы писателя "полемическими", подразумевая, что каждый герой и каждая идея в произведениях достоевского имеют свое собственное развитие.