Финал "Игры престолов" будет грустным

Фото: facebook.com/GameOfThrones

Автор серии книг "Песнь Льда и Пламени", на которых основан популярный сериал "Игра престолов", предполагает, что конец фантастической истории будет грустным, сообщают "Дни.Ру".

Сейчас писатель Джордж Мартин работает над созданием шестой книгой цикла "Ветра зимы". Несмотря на то, что произведение выйдет почти одновременно с новым сезоном сериала, "Игра престолов" все же будет основана на нем.

Мартин подчеркнул, что в этом вопросе он тесно сотрудничает с создателями телесаги.

Подробности нового романа писатель раскрыть отказался, однако обмолвился, что концовка будет неожиданной и немного грустной.

При этом Мартин признался, что его вдохновил финал "Властелина колец".

"На меня огромное влияние имел Толкин, меня очень вдохновила концовка его "Властелина колец". Он заканчивается победой, но это очень горькая победа. Фродо никогда не станет прежним и вынужден уйти в Валинор – землю бессмертных, а другие люди продолжают жить дальше. Примерно к этому я и буду стремиться", – сказал автор.

Американский сериал в жанре фэнтези "Игра престолов" создан по заказу канала HBO. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года. Сериал номинировался на многие престижные награды, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".

Сейчас создатели картины работают над шестым сезоном, который должен выйти на экраны в апреле 2016 года.