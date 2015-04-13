Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 18:15

Культура

"Библионочь 2015" раскрасят художники всех жанров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

C 20 апреля по 4 мая в рамках акции "Библионочь 2015" пройдет спецпроект "Художник и книга". Его программу составят лекции, мастер-классы и выставки.

Задача спецпроекта – познакомить гостей и жителей столицы с различными книжными иллюстрациями. Это могут быть классические изображения, графические дневники и даже комиксы.
Проект развернется на разных площадках – парках и библиотеках Москвы.

Например, в "Музеоне" гости полюбуются работами восемнадцати молодых художников, создающих иллюстрации как к классической, так и современной литературе. Гостям выставки будут представлены пейзажи из прозы времен Средневековья, французские сады из "Опасных связей" де Лакло, а также рисунки к сказкам.

Кроме того, библиотеки города ожидают приезда именитых гостей. Например, режиссеры-мультипликаторы Андрей Хржановский и Юрий Норштейн посетят в библиотеку им. И.С. Тургенева для того, чтобы поделиться с посетителями своим мастерством.

А для самых маленьких любителей чтения приготовлены мастер-классы – опытные художники покажут, как создавать мультфильмы и книжные иллюстрации.

Спецпроект охватит почти все округа Москвы, в том числе Зеленоград и Новую Москву.

Сквозная тема всех мероприятий акции "Библионочь" в этом году – "Открой дневник – поймай время".

В рамках акции пройдет несколько спецпроектов. "Библиосумерки" – детский формат, мероприятия которого проходят с шести до девяти вечера. "Дневник горожанина" – проект, инициированный студентами школы культурологи Высшей школой экономики. Также будут проекты "Библиофары", "Прочти Москву" и другие.

литература парк Музеон Библионочь Библиотека имени Тургенева

