"Мослекторий" покажет встречу с писателем Захаром Прилепиным

12 октября в Академии Н.С. Михалкова пойдет творческая встреча с российским писателем и журналистом Захаром Прилепиным.

Писатель получил известность благодаря романам "Патологии", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна" и "Обитель". Его произведения издаются большими тиражами, переводятся на разные языки. Захар имеет огромное количество номинаций и побед в различных конкурсах, является лауреатом премии "Большая книга" за роман "Обитель" и финалистом премии "Русский Букер".

На вечере писатель расскажет о своем творчестве и приоткроет тайну, над чем работает сегодня.

