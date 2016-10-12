Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2016, 10:46

Культура

"Мослекторий" покажет встречу с писателем Захаром Прилепиным

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

12 октября в Академии Н.С. Михалкова пойдет творческая встреча с российским писателем и журналистом Захаром Прилепиным.

Писатель получил известность благодаря романам "Патологии", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна" и "Обитель". Его произведения издаются большими тиражами, переводятся на разные языки. Захар имеет огромное количество номинаций и побед в различных конкурсах, является лауреатом премии "Большая книга" за роман "Обитель" и финалистом премии "Русский Букер".

На вечере писатель расскажет о своем творчестве и приоткроет тайну, над чем работает сегодня.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
литература писатели Захар Прилепин прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика