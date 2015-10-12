Столичные книжные магазины поборются за звание лучшего

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На официальном сайте Российского книжного союза началось онлайн-голосование конкурса "Лучший книжный магазин города Москвы – 2015". В шорт-лист вошли 16 магазинов общего профиля и 10 предприятий специализированного формата.

Как сообщили в пресс-службе РКС, именно интернет-голосование станет решающим фактором в выборе магазина-лауреата. Номинанты разделены на три в зависимости от объемов товарооборота – до 10 миллионов рублей, от 10 до 50 миллионов рублей и свыше 50 миллионов рублей.

Проголосовать можно на официальном сайте Союза.

Отмечается, что в конкурсе принимают участие как крупные сетевые предприятия, так и небольшие магазины-клубы и интернет-магазины. Помимо самих организаций будет оцениваться и работа сотрудников магазинов, их дружелюбие и компетентность.