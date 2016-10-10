"Братьев Карамазовых" обсудят на лекции культуролога

Кандидат филологических наук, культуролог Иван Привалов прочитает лекцию о романе Федора Михайловича Достоевского "Братья Карамазовы".

Слушатели смогут разобраться, чем стало произведение для великого автора и какое место оно занимает в русской литературе.

Привалов предложит гостям поразмышлять над тем, что несет в себе образ старца Зосимы – положительный это герой или нет. Также на лекции можно будет представить, чем бы закончилась вторая часть романа, отчего в нем так плотно соединяются темы веры и безверия.

Цена билета – 500 рублей.