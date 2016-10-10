Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 11:51

Культура

"Братьев Карамазовых" обсудят на лекции культуролога

Кандидат филологических наук, культуролог Иван Привалов прочитает лекцию о романе Федора Михайловича Достоевского "Братья Карамазовы".

Слушатели смогут разобраться, чем стало произведение для великого автора и какое место оно занимает в русской литературе.

Привалов предложит гостям поразмышлять над тем, что несет в себе образ старца Зосимы – положительный это герой или нет. Также на лекции можно будет представить, чем бы закончилась вторая часть романа, отчего в нем так плотно соединяются темы веры и безверия.

Цена билета – 500 рублей.

Место: ул. Жуковского, д. 4, книжный магазин-лекторий "Читалка"

Время: 10 октября, 19:30

