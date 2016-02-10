В России создан постоянный комитет по поддержке литературы и чтения

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Организационный комитет проекта Год литературы преобразовали в комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. Председатель государственной думы Сергей Нарышкин был назначен руководителем комитета, а его заместителями стали руководитель Роспечати Михаил Сеславинский и заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Также в него вошли:



директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак;

председатель комитета государственной думы Станислав Говорухин;

директор РГБ Виктор Федоров;

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Проект Год литературы был осуществлен в 2015 году и направлен на развитие интереса к русской и мировой культуре, пропаганду чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях. В рамках Года литературы прошли такие мероприятия, как "Библионочь-2015", ежегодный книжный салон в Санкт-Петербурге, Московская международная книжная выставка-ярмарка, Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, а также огромное количество открытых лекций, встреч с писателями, а также большое количество мероприятий, ориентированных на детскую и подростковую аудиторию. На смену Году литературы пришел Год кино.