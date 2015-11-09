Живые поэты: Влада Королева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 21 год Любимые поэты: Бродский, Блок, Цветаева

Мы идем по разбитому зеркалу, колкому крошеву,

Всё, что было нам близко, теперь оказалось грошово,



И любое слово звучит бесполезно, дешево,

Умножая жуткую пустоту.

Говорят, что если разрушишь зеркало,



То всю жизнь себе запросто исковеркаешь;



Я крошила зубы и кости так, что меркло все,



Безуспешно пытаясь достать звезду.

На реке ломается лед, оглушая треском нас,



Не разжечь костра, чтоб согреться, замерзшим вереском,



Не разжечь пожара в глазах белозубым отблеском,

Если руку сжимаешь в руке не ту.

А весна осколками жутко скалится,



И плюется стеклом, и цветет красавица,



Только нам брести, безутешно маяться,



За её беспечную красоту.

Авторские орфография и пунктуация сохранены