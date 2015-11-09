Форма поиска по сайту

09 ноября 2015, 20:30

Культура

Живые поэты: Влада Королева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 21 год
  • Любимые поэты: Бродский, Блок, Цветаева

    • Мы идем по разбитому зеркалу, колкому крошеву,
    Всё, что было нам близко, теперь оказалось грошово,

    И любое слово звучит бесполезно, дешево,
    Умножая жуткую пустоту.

    Говорят, что если разрушишь зеркало,

    То всю жизнь себе запросто исковеркаешь;

    Я крошила зубы и кости так, что меркло все,

    Безуспешно пытаясь достать звезду.

    На реке ломается лед, оглушая треском нас,

    Не разжечь костра, чтоб согреться, замерзшим вереском,

    Не разжечь пожара в глазах белозубым отблеском,
    Если руку сжимаешь в руке не ту.

    А весна осколками жутко скалится,

    И плюется стеклом, и цветет красавица,

    Только нам брести, безутешно маяться,

    За её беспечную красоту.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты читать

