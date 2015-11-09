Живые поэты: Влада Королева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Мы идем по разбитому зеркалу, колкому крошеву,
Всё, что было нам близко, теперь оказалось грошово,
И любое слово звучит бесполезно, дешево,
Умножая жуткую пустоту.
Говорят, что если разрушишь зеркало,
То всю жизнь себе запросто исковеркаешь;
Я крошила зубы и кости так, что меркло все,
Безуспешно пытаясь достать звезду.
На реке ломается лед, оглушая треском нас,
Не разжечь костра, чтоб согреться, замерзшим вереском,
Не разжечь пожара в глазах белозубым отблеском,
Если руку сжимаешь в руке не ту.
А весна осколками жутко скалится,
И плюется стеклом, и цветет красавица,
Только нам брести, безутешно маяться,
За её беспечную красоту.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
