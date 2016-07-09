Алиса Гребенщикова пригласит москвичей на "литературный обед"

Фото предоставлено пресс-службой Перовского парка

9 июля в Перовском парке в рамках проекта "Литературные обеды в яблоневом саду" пройдет литературный вечер Алисы Гребенщиковой. Актриса представит поэтическую программу "Амальгама", сообщает пресс-служба парка. Составляя программу, актриса отталкивалась от наследия поэтов XX века, начиная с Анны Ахматовой.

Проект "Литературные обеды в яблоневом саду" – новинка Петровского парка в этом сезоне. Первая встреча состоялась в начале лета и была посвящена творчеству Пушкина. Вторая – 24 июня, когда молодые актеры к 130-летию со дня рождения Николая Гумилева читали его стихи и Анны Ахматовой. Традиционно после чтений гости и участники чтений обсуждать услышанное в неформальной обстановке за чаем с пряниками.

Еще одно аналогичное мероприятие пройдет 15 июля. Программа будет называться "Диалоги". В "литературном обеде" примут участие создатель проекта "Театральная бессонница" и лауреат "Золотой Маски" 2015 года в номинации "Лучшая женская роль" Ксения Орлова, актриса и поэтесса Елена Махова и актер Артем Цуканов.