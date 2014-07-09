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Фестивали

09 июля 2014, 13:03

В Летней читальне в "Кузьминках" научат живописи и лепке

литература игры парк Кузьминки читальни книжные фестивали свежий воздух время с детьми фестивали и праздники

Фото: m24.ru

12 июля в парке "Кузьминки" откроется Летняя читальня библиотек юго-востока Москвы. По случаю запуска площадки, которая будет работать до конца августа, состоится фестиваль чтения "Семейная Летучка". Яркое событие затем до конца лета будет проводиться по два раза в неделю.

Гостей фестиваля ждут музыкальные выступления, встреча с популярными писателями, литературные конкурсы и викторины, квесты, игра-прогулка по усадьбе "Кузьминки".

Представительниц прекрасного пола пригласят на литературный девичник "Книги, которые меняют жизнь к лучшему", а самым маленьким гостям парка покажут лучшие экранизации детских произведений. Любители творчества смогут заглянуть в школу живописи. Также удастся принять участие в дворовых играх ("классики", "кошки-мышки", "резиночка" и других) и посетить ярмарку ведущих книжных издательств.

Посетители парка смогут научиться росписи по шелку, лепке из соленого теста, изготовлению книжных закладок из фетра, вязанию, рисованию. Бесплатные мастер-классы для детей и взрослых проведут лучшие столичные мастера и сотрудники библиотек.

На главной сцене парка проведет праздничную программу поэт Арс Пегас. Гостей ждет концерт "Летнее настроение" и модное дефиле "Королева Лето". Чтецы и актеры прочтут стихотворения поэтов Серебряного века. Для детей устроят танцевальный флэшмоб и театрализованные представления.

Читальня, старт которой даст "Семейная Летучка", станет общественным пространством и местом отдыха на природе, где удастся посмотреть кино, принять участие в спортивных и интеллектуальных играх, посетить творческие мастер-классы. По словам организаторов, здесь найдется занятие для всей семьи.

"Семейная Летучка" пройдет 12 июля с 14.00 до 21.00, далее будет все лето проводиться по четвергам и субботам с 12.00 до 19.00.

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