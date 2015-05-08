Жизнь на бумаге: отчего растет спрос на книги

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Смерть балерины Майи Плисецкой потрясла весь мир. Всего за несколько дней после ухода великой примы из жизни с полок московских книжных магазинов исчезли ее мемуары – их скупили поклонники.

За свою жизнь Майя Михайловна написала три книги-автобиографии: "Я, Майя Плисецкая", "Тринадцать лет спустя: Сердитые заметки в тринадцати главах" и "Читая жизнь свою...". Представители крупнейших издательств и книжных магазинов в один голос заговорили о том, что, возможно, придется заказывать дополнительные тиражи – книги раскупают с большой скоростью.

"После печального известия спрос на эти книги сильно возрос, и сейчас на складах пусто", – рассказали M24.ru в издательстве АСТ. Однако про допечатку тиража определенно ответить затруднились: для того чтобы это сделать, нужно поднять вопрос на общем собрании издательства.

"Книги под авторством Майи Плисецкой выходили в 2007, в 2010 и 2011 годах, и до ее смерти спрос на мемуары тоже был, и тиражи были достаточно высокими", – отметили в издательстве. Тираж первой книги балерины составлял около 35 тысяч экземпляров. "Спрос на воспоминания и биографии всегда повышается, когда известный человек уходит из жизни".

Между тем в книжном интернет-магазине Оzon без труда можно приобрести цифровую аудиокнигу Марии Багановой "Майя Плисецкая", а вот бумажной версии авторства самой Майи Михайловны в наличии нет.

В магазине "Библио-Глобус" пока есть биография примы "Читая жизнь свою...", но желающим купить книгу надо поторопиться: спрос на нее огромен.

От "Ходячих мертвецов" до "Собора Парижской Богоматери"

Интерес читателя к определенному жанру или книге повышается благодаря нескольким факторам. Смерть автора, вызывающая всплеск воспоминаний о нем, – один из них. Но не только печальные события заставляют людей взяться за чтение, порой популярность книге приносит экранизация.

Например, на полках любого книжного магазина можно увидеть произведения: "Игра престолов", "Доктор Кто", "Виноваты звезды" и даже "Ходячие мертвецы".

"Игра престолов" – это популярнейший во всем мире сериал, и его печатные версии тоже бьют рекорды по продажам. Сейчас готовится подарочное издание, дорогое. Но, как мы думаем, продаваться все равно будет хорошо, – отметили в издательстве АСТ. – Произведения, у которых есть видеоверсия, спрашивают чаще, чем не экранизированную литературу. Одна из причин такой популярности – наличие у каждого сериала или фильма групп фанатов, готовых нести из магазинов все, что связано с их кумирами".

"Сейчас продаются книги "Американский снайпер" и "Охотник на лис" – по одноименным американским фильмам. Обе картины были номинированы на "Оскар", но интереса к ним нет. В то время как "Дивергент" и "Инсургент" постоянно спрашивают", – пояснили в издательстве "Эксмо".

Театральные постановки тоже дарят литературным оригиналам новую жизнь. В торговом доме "Библио-Глобус" вспомнили, как после выхода мюзикла "Собор Парижской Богоматери" классику Виктора Гюго буквально смели с полок.

Возможно, здесь сыграл роль только читательский вкус: тема постапокалипсиса, которая затрагивается в "Дивергенте" и "Инсургенте", что называется, в тренде.

Однако любовь к книжным новинкам, сопровождающим кино, мимолетна. Появляется за пару недель до показа и утихает спустя три недели. Но бывают и исключения. Нашумевшая трилогия "50 оттенков серого" была чемпионом по продажам и до появления фильма, сообщили в "Эксмо". За полтора года продано больше миллиона экземпляров, а фильм лишь привлек дополнительное внимание.

В случае с Майей Плисецкой издатели уверены: даже несколько дополнительных тиражей ее воспоминаний не залежатся в магазинах: жизнь звезды была настолько ярка и многогранна, что читатели вновь и вновь захотят погружаться в ее удивительный мир.

Майя Плисецкая – советская и российская артистка балета, прима-балерина Большого театра СССР (до 1990 года). Она скончалась 2 марта 2015 года от сердечного приступа на 90-м году жизни. Одни из наиболее известных партий балерины – Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Раймонда в одноименном балете Глазунова, Хозяйка медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева и Кармен в "Кармен-сиюте".

