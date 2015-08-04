Форма поиска по сайту

04 августа 2015, 13:15

Культура

Опубликован ранее неизданный рассказ Ф. Скотта Фицджеральда

Фото: theguardian.com

Неизвестный ранее рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда был опубликован в журнале Strand. В интернете он появится в ноябре.

Машинописный экземпляр рассказа "Температура" на 8000 слов, датированный 7 июля 1939 года, был обнаружена в архивах библиотеки Принстонского университета. Его нашел журналист Эндрю Джили, редактор журнала The Strand, сообщает The Guardian.

Джилли предполагает, что рассказ носит автобиографический характер: это история 31-летнего писателя Эммета Монсена, страдающего алкогольной зависимостью и сердечными приступами.

При этом подчеркивается, что она носит "подчеркнуто кинематографический" характер с описанием планов и кадров, и, возможно была задумана в период с 1937 по 1938 год, когда Ф.С. Фицджеральд работал сценаристом в компании MGM.

Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд – американский писатель, крупнейший представитель так называемого "потерянного поколения" в литературе. Наибольшую известность Фицджеральду принесли романы "Великий Гэтсби", "Ночь нежна", "Последний магнат".
