03 декабря 2015, 16:15

LIVE: Карлик Нос и красивый утопленник говорят голосами актеров театра и кино

6 декабря в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" актеры театра и кино прочитают свои любимые сказки.

В программе вечера:

  • киноактриса Мария Шалаева, известная по фильмам "Русалка" и "Нирвана", озвучит любимые сцены из волшебного произведения Вильгельма Гауфа "Карлик Нос";
  • актриса театров "Практика", Театр.doc, Центра им. Мейерхольда Арина Маракулина познакомит слушателей с итальянским народным фольклором;
  • актриса театра "Практика", Школы драматического искусства, Центра им. Мейерхольда Инна Сухорецкая прочитает рассказ Габриэля Гарсия Маркеса "Самый красивый утопленник в мире".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 6 декабря в 14:00
  • Что: литературный вечер
  • Кто: актеры театра и кино
  • Кому смотреть: любителям волшебных сказок

