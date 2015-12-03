LIVE: Карлик Нос и красивый утопленник говорят голосами актеров театра и кино

6 декабря в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" актеры театра и кино прочитают свои любимые сказки.
В программе вечера:
- киноактриса Мария Шалаева, известная по фильмам "Русалка" и "Нирвана", озвучит любимые сцены из волшебного произведения Вильгельма Гауфа "Карлик Нос";
- актриса театров "Практика", Театр.doc, Центра им. Мейерхольда Арина Маракулина познакомит слушателей с итальянским народным фольклором;
- актриса театра "Практика", Школы драматического искусства, Центра им. Мейерхольда Инна Сухорецкая прочитает рассказ Габриэля Гарсия Маркеса "Самый красивый утопленник в мире".
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 6 декабря в 14:00
- Что: литературный вечер
- Кто: актеры театра и кино
- Кому смотреть: любителям волшебных сказок
