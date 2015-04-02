Рекомендовано к прочтению: книга-гороскоп, биография Депардье и плутовской роман

Жерар Депардье. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Роман-гороскоп, получивший "Букер", автобиография русского француза Депардье и "сценарий про Джеймса Бонда от Вудхауса". Обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Элизабет Каттон. Светила

28х800х12+7. Если бы романам присваивались цифровые коды, то для "Светил" уравнение получилось бы таким. Где 28 — возраст автора, Элизабет Каттон стала самой молодой обладательницей премии "Букер" 2013 года. 800 — неслабый размерчик книги. Это самый толстый роман за всю историю Booker Prize, оказывается возможен и такой критерий, конечно же несерьезный. 12+7 — ключевые числа, вокруг которого крутится вся романная структура. Двенадцать главных героев — "звезд" и семерка персонажей — "планет" соотнесены с зодиакальным кругом и ведут себя в соответствии с особенностями расположения небесных тел. Чтобы читатель не запутался, тексту предпослан список — "кто есть кто". Уже из этого всего ясно, что "Светила" устроены изощренно, выбором времени и места действия писательница тоже не облегчила себе задачу — Новая Зеландия времен золотой лихорадки, самое начало второй половины ХIХ века. Естественно, имеется таинственно убиенный (он —"земля", вокруг которой вертятся светила). Под подозрение, в традициях детективной-приключенческого жанра, по очереди попадает каждый. "Светила" — умелая, со вкусом выполненная стилизация под викторианский роман с запутанной детективной интригой, подробными описаниями и психологией и всеми положенными романтическими аксессуарами вроде кораблекрушения, коварства, несчастной любви и прочих страстей человеческих. Кто преодолеет пару десятков начальных страниц и втянется (все-таки мы уже привыкли к более динамичному действию), гарантировано несколько приятных вечеров в сомнительной, но симпатичной компании. Развязка романа-гороскопа точно не разочарует.

"Между тем презрение, при всей своей придирчивой критичности, — это эмоция, дарующая определенную ясность восприятия.

Томас Балфур наблюдал, как его приятель осушил бокал, щелкнул пальцами, требуя подать еще вина, и преисполнился пренебрежения, а пренебрежение в свою очередь сменилось недоверием, а недоверие усилило проницательность. Отдельные детали в истории Лодербека упорно не состыковывались".

Жерар Депардье. Такие дела...

Вот уж кто никогда не боялся ни слухов, ни сплетен. Был, состоял, участвовал, злоупотреблял, не тормозил! Упрямому крестьянскому сыну море по колено. Вот уж кто, кого бы не играл, всегда похож только на самого себя — и в шедеврах, и в провалах. Вот уж кто ни в чем себе не отказывает. Женится на первых красавицах. Изменяет им с другими красавицами. Покупает замки. Делает свое вино. Становится нашим человеком в буквальном смысле — по паспорту. А еще играет бандитов, благородных героев, неотразимых любовников, дебилов, Дантона, графа Монте-Кристо, Распутина... Ему бы всего и побольше, побольше! И рассказывает про свою настоящую жизнь без стеснения, что было — то было. С неподражаемой интонацией, как за бутылкой красного сухого наедине хорошему другу. Одна глава называется "Как спастись от идиотизма?", другая "Семья, эта мерзость", а есть еще "Путин", "Русский" и "Душа нараспашку". Жаль, что по биографии Жерара Депарьде еще не додумались снять авантюрную трагикомедию, где было бы все - от криминала и эротики до экономики с политикой. Чтобы режиссер хороший и сам в главной роли.

"Я выжил, как ни пыталась моя мать убить меня вязальными спицами, вишневыми хвостиками и бог весть чем еще.. Третий ребёнок, которого она не хотела — это был я, Жерар. Я выжил. Она сама мне все это рассказала, моя Лилетта. "Подумать только, ведь я тебя едва не убила! Потрепала меня по голове. С любовью, ага. С любовью".

Кирил Бонфильоли. Не тычьте в меня этой штукой

Плутовской роман. Перевод прекрасный. Смесь тонкого английского юмора с не тонким плюс легкой пошлинкой — смешно и скучно одновременно, оказывается и такое бывает. Оч-ч-чень на любителя. Лучшее сравнение, которое уже придумали для характеристики стиля романа, - "если бы Вудхаусу предложили написать сценарии про Джеймса Бонда". Будут: похищенный шедевр, бесконечные разборки с мордобоем, спецслужбы, попойки, красотки... Чарли Маккабрей, герой цикла романов Бонфильоли - торговец произведениями искусства, аристократ, лентяй, трепач, очень ценит хороший виски и умеет выпутываться из самых отчаянных ситуаций. Этот обаятельный циник (четыре книги про Маккабрея были написаны тридцать с лишним лет назад), неожиданно привлек внимание Голливуда. Ради него Джонни Депп покрасился в блондина.

"— Я никогда не пью алкоголь. Мне не нравится притуплять чувства.

— Батюшки, — болботнул я, — как вам, должно быть, ужасно. Не пить, в смысле. То есть, вообразите: просыпаетесь утром, зная, что за весь день вам лучше не станет".