01 декабря 2014, 19:30

В ЦДЛ вручат литературные премии имени Корнея Чуковского

Фото: m24.ru

7 декабря в Центральном доме литераторов пройдет церемония закрытия Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Ее участникам вручат премии.

На церемонии будут присутствовать Эдуард Успенский (председатель жюри премии), Юрий Энтин, Григорий Гладков и другие известные творческие деятели.

Премия вручается в седьмой раз, ее лауреатами станут победители в четырех номинациях:

  • "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе",
  • "За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе",
  • "За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению",
  • "Премия читательских симпатий "Золотой крокодил".

Вход на церемонию закрытия фестиваля - свободный.

Фестиваль детской литературы имени Чуковского существует с 2007 года. В его рамках проходят встречи с писателями, праздничные литературные вечера и другие интересные события.

