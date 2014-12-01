В ЦДЛ вручат литературные премии имени Корнея Чуковского

Фото: m24.ru
7 декабря в Центральном доме литераторов пройдет церемония закрытия Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Ее участникам вручат премии.
На церемонии будут присутствовать Эдуард Успенский (председатель жюри премии), Юрий Энтин, Григорий Гладков и другие известные творческие деятели.
Премия вручается в седьмой раз, ее лауреатами станут победители в четырех номинациях:
- "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе",
- "За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе",
- "За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению",
- "Премия читательских симпатий "Золотой крокодил".
Ссылки по теме
- В Москве пройдет Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского
- Сказка на ночь: кто пишет детские книги и что читают подростки
- В ноябрьские праздники в Москве пройдет фестиваль детской книги
Вход на церемонию закрытия фестиваля - свободный.
Фестиваль детской литературы имени Чуковского существует с 2007 года. В его рамках проходят встречи с писателями, праздничные литературные вечера и другие интересные события.
Сайты по теме