Техасский университет открыл онлайн-доступ к богатейшему архиву рукописей

Фото: hrc.contentdm.oclc.org, иллюстрация к первому изданию Шерлока Холмса

Архив Harry Ransom Center при Техасском Университете открыл онлайн-доступ к богатейшему архиву документов, среди которых черновик "Саломеи" Оскара Уайльда, написанный на французском, рукописи Габриэля Гарсиа Маркеса, Джека Лондона, Уильяма Теккерея, Льюиса Кэролла, семьи Бронте, а также оригинальные иллюстрации и артефакты, которые связаны с историей создания произведений о Шерлоке Холмсе.

Архив обладает удобной навигацией, благодаря чему можно посмотреть сканированные страницы рукописей и черновиков каждого автора и все, что с ним связано: переписку, автографы, открытки, отдельные письма и даже счета.