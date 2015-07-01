Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2015, 17:12

Культура

Техасский университет открыл онлайн-доступ к богатейшему архиву рукописей

Фото: hrc.contentdm.oclc.org, иллюстрация к первому изданию Шерлока Холмса

Архив Harry Ransom Center при Техасском Университете открыл онлайн-доступ к богатейшему архиву документов, среди которых черновик "Саломеи" Оскара Уайльда, написанный на французском, рукописи Габриэля Гарсиа Маркеса, Джека Лондона, Уильяма Теккерея, Льюиса Кэролла, семьи Бронте, а также оригинальные иллюстрации и артефакты, которые связаны с историей создания произведений о Шерлоке Холмсе.

Архив обладает удобной навигацией, благодаря чему можно посмотреть сканированные страницы рукописей и черновиков каждого автора и все, что с ним связано: переписку, автографы, открытки, отдельные письма и даже счета.

литература Льюис Кэрролл Габриэль Гарсиа Маркес Оскар Уайльд Артур Конан Дойль Harry Ransom Center Джек Лондон рукописи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика