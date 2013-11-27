Льготная ипотека для молодых учителей Подмосковья стала доступнее

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Московской области пересмотрело условия ипотечного кредитования молодых педагогов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Теперь в рамках программы государственную поддержку смогут получить молодые учителя, не признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако для этой категории увеличен срок проживания на территории Московской области и педагогический стаж работы. При этом приобретаемое или строящееся жилье, согласно вносимым изменениям, может находиться не только в муниципальном образовании, в котором участник программы работает, но и в близлежащих муниципальных образованиях.

По мнению министра строительного комплекса Марины Оглоблиной, предлагаемые изменения позволят привлечь для работы в школы Подмосковья молодых учителей и закрепить кадровый состав педагогов в регионе. Она не исключила, что в программу еще будут вноситься изменения.

Напомним, что сейчас льготную ипотеку с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых могут получить молодые учителя в возрасте до 35 лет, срок их проживания в Подмосковье должен быть не менее пяти лет, стаж работы по профессии не менее года. Кроме того, они должны быть признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий. Молодым работникам сферы образования, соответствующим этим нормам, предусмотрена единовременная выплата на предоставление в полном объеме первоначального взноса по ипотеке, но не более 20 процентов от суммы кредита.

Однако молодых учителей, отвечающих данным требованиям, оказалось всего 36 семей. В то же время, по данным министерства образования Московской области, в улучшении жилищных условий нуждается 452 молодых учителя.