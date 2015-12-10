Ветеранов ВОВ и многодетные семьи освободят от платы за капремонт

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи и некоторые другие категории граждан могут освободить от платы за капитальный ремонт. Соответствующие поправки в законопроект рассмотрят депутаты Госдумы, сообщает Агентство "Москва".

Поправки коснутся 13 категорий населения: ветеранов и участников ВОВ, инвалидов боевых действий, военнослужащих (кроме срочников), бывших узников концлагерей, тружеников тыла, ветеранов военной и госслужбы, инвалидов I и II групп, пенсионеров без дополнительных источников дохода, ветеранов труда, многодетных семей и ликвидаторов аварии в Чернобыле.

Как получить дополнительные льготы по капремонту

Ранее правительство приняло решение снизить взносы на капремонт для инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами и одиноких стариков на 50 процентов. Регионам также будет рекомендовано установить 50-процентные льготы для одиноких пенсионеров старше 70 лет.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Как ранее сообщало m24.ru, в среднем москвичи платят за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров). Более подробно узнать как складывается сумма за капитальный ремонт можно здесь.