Фото: m24.ru/Лидия Широнина

По-летнему теплая погода придет в Москву к концу рабочей недели, сообщает Гидрометцентр России.

Во вторник и в среду, 27 и 28 июня, столбики термометра покажут плюс 20–22 градуса. Затем температура начнет постепенно подниматься. К 30 июня она достигнет 29 градусов, что на два-три пункта выше климатической нормы. Будет светить солнце, а атмосферное давление придет в норму – 748 миллиметров ртутного столба.

Однако к выходным станет немного прохладнее, но по-прежнему тепло. Столбики термометров покажут плюс 20–25 градусов. Также в город вернутся кратковременные дожди.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время погода в Москве будет нестабильной. Солнце будут сменять грозы и дожди, а тепло – прохлада.



Около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве 26 июня. В столице прогремели грозы, местами прошел град, а скорость шквалистого ветра достигала 15–20 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий в городе был объявлен желтый уровень опасности.