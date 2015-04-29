Пожар под Чернобылем не угрожает России – МЧС

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции не угрожает России. Радиационный фон после лесного пожара не изменился, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"В готовность была оперативно приведена вся система реагирования и контроля в этих регионах. Однако никаких изменений зафиксировано не было", – приводит слова Пучкова "Интерфакс".

Владимир Пучков уточнил, что МЧС РФ предложило Украине свою помощь, но украинские спасатели справились с огнем сами. "Наши украинские коллеги отработали быстро и профессионально. Пожар уже локализован", – подчеркнул глава МЧС.

Ранее из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС эвакуировали так называемых самоселов. Причиной экстренных мер стал сильный лесной пожар в районе. Очаг возгорания находился в 20 километрах от законсервированной атомной станции.

Напомним, 26 апреля мир вспоминал трагедию на Чернобыльской АЭС. 29 лет назад на четвертом энергоблоке станции прогремели два взрыва. Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества