Леса и торфяники этим летом могут гореть чаще, чем в аномальном 2010

Фото: ИТАР-ТАСС

Этим летом столица рискует попасть в облако смога даже больше, чем в 2010 году. По прогнозам экспертов, природные пожары в Подмосковье могут захватить огромную площадь и-за большого количества сухих деревьев, которые могут загореться от одной спички.

На сегодня самый высокий уровень пожароопасности ожидается в зонах торфянников в Луховицком, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском и Сергиево-Посадском муниципальных районах. Там уже введен 4 класс опасности (из 5 возможных), пишет "Коммерсантъ".

С начала сезона пока возникло 13 небольших возгораний, однако власти бьют тревогу. Так, по словам начальника ФБУ "Авиалесохрана" Андрея Калинина, что ситуация может быть крайне серьезной из-за жаркой погоды - по долгосрочным прогнозам температура воздуха будет превышать средние показатели. Кроме того, в лесах области остается большой запас сухой древесины – около 21 тысячи гектаров. Большая часть деревьев погибла из-за эпидемии жука-короеда, кроме того, заражены еще 19 тысяч гектаров. Все это может спровоцировать ситуацию хуже, чем в 2010 году, отметил Калинин.

В прошлом году полномочия по уборке мертвых деревьев и борьбе с эпидемиями насекомых были переданы Московской области. На эти цели было выделено около 1 миллиарда рублей, однако работы до сих пор не выполнены. Сухостой нельзя использовать для производства, поэтому не так много фирм желают заниматься исключительно вырубкой.

Руководитель лесных программ "Гринпис России" Алексей Ярошенко считает, что ситуация осложняется еще и тем, что в регионе остаются десятки тысяч гектаров горелого леса, который пострадал еще в 2010 году и до сих пор не убран. По его словам, три года назад дым в Москву пришел не только из Подмосковья, но и из соседних областей, где сейчас уже начались пожары. При этом способность противостоять стихии с 2010 года почти не изменилась, а все выделенные деньги пошли в основном на закупку техники.

Как заявили в областном комитете по лесному хозяйству, в 2011 году гореть фактически было нечему, в 2012 - было холодное лето, поэтому произошло всего 58 пожаров. На этот раз прогноз не так оптимистичен. Сейчас леса Подмосковья ежедневно патрулируют 3 самолета и 253 единицы техники. Все пожары тушатся в течение часа после их обнаружения.

