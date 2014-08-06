На территории Тверской области из-за пожаров введен режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Тверской области из-за осложнившейся ситуации с природными пожарами, сообщает пресс-служба МЧС России по Тверской области.

Ранее режим ЧС действовал в Калининском, Кимрском, Рамешковском и Конаковском районах.

В регионе, граничащем с Подмосковьем, зафиксированы четыре природных пожара, в том числе два торфяных на площади в 133 гектара (в Конаковском и Калиниском районах), сообщает МИА "Россия сегодня". По оценке специалистов, основная причина всех пожаров, возникших на территории региона - человеческий фактор.

По данным регионального главка МЧС, угрозы населенным пункта пока нет. Борьбу с огнем ведут 14 воздушных судов, в том числе четыре самолет-танкера Ил-76, оборудованных водосливными устройствами емкостью 42 тонны каждый. Самолеты и вертолеты уже выполнили почти 600 сбросов воды на очаги пожаров. К ликвидации огня привлечены 1,45 тысячи человек и 276 единиц техники. В Тверской области с пожаром также борются спасатели из Московской, Тульской, Смоленской, Ярославской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской, Брянской, Калужской, Ивановской и Липецкой областей.

Ранее замглавы столичного управления МЧС Юрий Беседин сообщил, что смог от торфяных пожаров пока не угрожает Москве. "До 10 августа с учетом северо-восточного и восточного ветра можно с уверенностью сказать, что шлейф дыма с тверских торфяников не накроет Москву", - отметил Беседин.

По словам Беседина, правительство Москвы, несмотря на оптимистичный прогноз синоптиков, серьезно отнеслось к угрозе задымления в столице и оборудовало "комнаты прохлады", где люди пожилого возраста могут спастись от жары и смога.