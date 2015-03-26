Школьников столицы познакомят с историей и архитектурой Рижского вокзала

Фото: ТАСС

Познакомиться с устройством паровозов, тепловозов и электровозов смогут московские школьники, приняв участие в экскурсии по Рижскому вокзалу в рамках проекта "Университетские субботы" 28 марта. Об этом сообщает сообщает пресс-служба департамента образования.

Участники проекта познакомятся с историей и архитектурой вокзала, а также увидят более 60 экспонатов, среди которых паровозы, тепловозы и электровозы.

В этот день в рамках проекта более 10 высших учебных заведений Москвы проведут для школьников и их родителей 30 открытых образовательных мастер-классов, экскурсий, практикумов и лекций.

Узнать о развитии Интернета и современных сетевых технологиях учащиеся школ смогут на лекции "Возможности сетей связи следующего поколения и услуги, предоставляемые ими пользователям" в московском государственном университете экономики, статистики и информатики.

На тренинге в московском педагогическом государственном университете жителей столицы научат бороться со стрессом, помогут развить навыки запоминания и устойчивости внимания. В вузах пройдут лекции и практикумы, на которых учащимся расскажут о типологии личности и профессий, а также о психологических условиях профессионального самоопределения.

Просветительский проект "Университетские субботы", в рамках которого ведущие профессора московских вузов знакомят школьников с новыми научными достижениями и рассказывают об открытиях в различных областях человеческих знаний, реализуется по инициативе департамента образования с 2013 года.