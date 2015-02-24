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Экономика

24 февраля, 13:01

Лекция онлайн: Дарья Комарькова научит привлекать инвестиции в стартап

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Фото: ТАСС

27 февраля в учебном центре RMA состоится открытая лекция Дарьи Комарьковой на тему "10 источников финансирования для вашего проекта: плюсы и минусы".

В 2010 года Дарья стала основателем и генеральным директором Бизнес инкубатора МГУ, объем привлеченных инвестиций которого составляет более трех миллионов долларов. Кроме того, Дарья выступает в качестве консультанта для проектов Russian Startup Rating, IT-старт, Телеком Идея и других. С 2012 года она преподает на Экономическом факультете МГУ.

На лекции Дарья Комарькова расскажет о том, где взять деньги для своего бизнеса, перечислит все возможные источники и назовет их плюсы и минусы. Слушатели узнают, что лучше и надежнее: бизнес-ангел или венчурный фонд, краудфандинг или грант.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00.

  • Когда смотреть: 27 февраля, 19.00
  • Что: рассказ о том, как начать свое дело и где найти для этого деньги
  • Кто: Дарья Комарькова
  • Кому смотреть: начинающим бизнесменам
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