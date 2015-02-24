Лекция онлайн: Дарья Комарькова научит привлекать инвестиции в стартап

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27 февраля в учебном центре RMA состоится открытая лекция Дарьи Комарьковой на тему "10 источников финансирования для вашего проекта: плюсы и минусы".

В 2010 года Дарья стала основателем и генеральным директором Бизнес инкубатора МГУ, объем привлеченных инвестиций которого составляет более трех миллионов долларов. Кроме того, Дарья выступает в качестве консультанта для проектов Russian Startup Rating, IT-старт, Телеком Идея и других. С 2012 года она преподает на Экономическом факультете МГУ.

На лекции Дарья Комарькова расскажет о том, где взять деньги для своего бизнеса, перечислит все возможные источники и назовет их плюсы и минусы. Слушатели узнают, что лучше и надежнее: бизнес-ангел или венчурный фонд, краудфандинг или грант.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00.