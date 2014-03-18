Писатель Андрей Битов выступил с лекцией "О Гоголе. И вообще"

Андрей Битов прочел лекцию под названием "О Гоголе. И вообще"

Писатель Андрей Битов выступил в рамках проекта "Открытая лекция", организованного журналисткой Катериной Гордеевой и Гоголь-центром. Один из основателей русского постмодернизма в литературе назвал свое выступление "О Гоголе. И вообще" - речь на лекции шла не только о литературе. Битов рассказал о творческом пути, поделился жизненным и профессиональным опытом и ответил на вопросы аудитории. Прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.

Катерина Гордеева – ведущая и автор документальных фильмов на НТВ, специальный корреспондент Дирекции праймового вещания. Гордеева родилась 23 марта 1977 в Ростове-на-Дону, где впоследствии окончила физико-математическую школу № 5. С 13 лет работала корреспондентом в ростовском деловом еженедельнике "Город N".

В 1995 году Катерина Гордеева окончила годовые курсы для иностранцев при Сорбонне (Франция), в 1999 году – факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, в 2005-м получила диплом специалиста истории искусств школы Леонардо да Винчи (Италия).

Гордеева успела поработать практически на всех каналах отечественного телевидения. В 2003 году она поступила на работу в телекомпанию НТВ, где вела проекты "Русские не сдаются!", "Профессия репортер", документальных фильмов "Рублевские жены", "Обыкновенное чудо", "Достучаться до небес", "Мы не овощи", "Власть без тормозов" и нашумевшего цикла передач "Победить рак" об онкологических проблемах. Гордеева является попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь", созданного Чулпан Хаматовой и Диной Корзун.

Андрей Битов – советский и российский писатель, один из основателей русского постмодернизма в литературе. Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде, на Петроградской стороне. В 1954 году будущий писатель окончил среднюю школу № 213 (с преподаванием ряда предметов на английском языке), а в 1957-м поступил в Ленинградский горный институт, где принимал участие в работе литобъединения под руководством Глеба Семенова. После служил в стройбате. В 1957-1958 гг. восстановился в институте и окончил геологоразведочный факультет в 1962 году.

С 1960 по 1978 гг. были напечатаны около десяти книг с прозой Битова. В 1978 году в США опубликован один из его известнейших романов "Пушкинский дом".

В 1991 году Андрей Битов был среди создателей неформального объединения "БаГаЖъ" (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий).

Писатель Юрий Карабчиевский об Андрее Битове "Битов открыл новую область исследования, при этом обнаружив абсолютный уровень в слове. Но главное, не в обиду будь сказано другим замечательным писателям, Андрей Битов – умный человек, а это редко бывает. В литературе, мне кажется, умных людей гораздо меньше, чем людей талантливых. Даже читая его не вполне удачные произведения, ты чувствуешь, что общаешься с умным человеком. Это очень лестно для читателя, это просто незаменимо".

Библиография Андрея Битова насчитывает свыше трех десятков произведений, среди них "Большой шар" (1963), "Такое долгое детство" (1965), "Аптекарский остров", "Путешествие к другу детства" (1968), "Пушкинский дом" (1978), "Грузинский альбом" (1985), "Человек в пейзаже", "Последняя повесть" (1988), "Ожидание обезьян", "Вычитание зайца" (1993), "Первая книга автора", "Империя в четырех измерениях" (1996), "Обоснованная ревность", "Неизбежность ненаписанного", "Дерево" (1998), "Похороны Доктора" (1999), "Преподаватель симметрии" (2008) и др.

Награды и премии Битова 1984 – Орден "Знак Почета" 1984 – Орден "Знак Почета" 1989 – Пушкинская премия фонда А.Тепфера (Германия) 1990 – Премия за лучшую иностранную книгу года (Франция) за роман "Пушкинский дом" и премия Андрея Белого (Санкт-Петербург) 1992 – Государственная премия Российской Федерации за роман "Улетающий Монахов" 1993 – Орден "За заслуги в искусстве и литературе" (Франция) 1997 – Государственная премия Российской Федерации и премия "Северная Пальмира" за роман "Оглашенные" 1999 – Царскосельская художественная премия Медаль Мовсеса Хоренаци (Армения) Лауреат премий журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Иностранная литература", "Звезда", "Огонек" и др. С 1997 года – Почетный доктор Ереванского государственного университета и Почетный гражданин города Еревана. Почетный член Российской академии художеств.

"Пушкинский дом" – роман Андрея Битова, который был написан в 1964-1971 годах. Впервые опубликован в США в 1978 году. В СССР вышел во время перестройки, в 1987 году. Главный герой произведения – ленинградский филолог Лева Одоевцев, представитель поколения шестидесятников. Собственно, его жизни и посвящен роман – от окончания школы до работы в Институте русской литературы, известном как Пушкинский дом. Роман включает в себя пролог "Что делать?", три раздела, каждый из которых делится на главы, и завершается приложением, и комментарием. "Пушкинский дом", кроме прочего, прерывается авторскими отступлениями.

Автор начал работу над романом в 1964 году под впечатлением от суда над Иосифом Бродским, когда казалось, что эпоха "оттепели" заканчивается. Сначала это был всего лишь рассказ под названием "Аут", однако когда позже он разросся до романа, и Битов решил сменить название.

Роман "Пушкинский дом" Андрея Битова называют одним из главных образцов русского постмодернизма (наряду с книгами "Москва – Петушки" Венедикта Ерофеева, "Школа для дураков" Саши Соколова, "Прогулки с Пушкиным" Абрама Терца). В нем отмечают черты постмодернизма: интертекстуальность, принципиальную незавершенность повествования, иронию, а также сложные отношения автора и героя, рефлексию над собственным текстом.

"Тарас Бульба" – повесть Николая Васильевича Гоголя, входящая в цикл "Миргород". Была опубликована в составе цикла в 1835 году, в 1842-м вышла ее вторая, дополненная и переработанная автором редакция. Она и публикуется во всех современных изданиях. События повести происходят в среде запорожских казаков в первой половине XVII века.

В центре повествования – семья казака Тараса Бульбы. Один из его сыновей, полюбивший польку, собирается бежать из Сечи. Но отец объявляет ему последнюю родительскую волю.

Одним из прообразов Тараса Бульбы является предок известного путешественника куренной атаман Войска Запорожского Охрим Макуха, сподвижник Богдана Хмельницкого, родившийся в Стародубе в начале XVII в. Охрим Макуха имел троих сыновей – Назара, Хому (Фому) и Омелька (Емельяна). Причем, первый предал своих товарищей-казаков и перешел на сторону войска Речи Посполитой из-за любви к польской панночке (прототип гоголевского Андрия), а Хома (прототип гоголевского Остапа) погиб, пытаясь доставить Назара отцу. Емельян же стал предком Николая Миклухо-Маклая и его дяди Григория Ильича Миклухи, учившегося вместе с Николаем Гоголем. Так писатель и узнал семейное предание.

Выражения из "Тараса Бульбы", ставшие крылатыми "Я тебя породил, я тебя и убью!"

"Есть еще порох в пороховницах?!"

"Терпи, казак, - атаман будешь!"

"А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь!"

"Нет уз святее товарищества!"



Известно девять экранизаций повести. Первый фильм по "Тарасу Бульбе" вышел в 1909 году. Это был русский немой фильм Александра Дранкова. Последний российский полнометражный художественный фильм по повести в 2007 году снял Владимир Бортко. Роль Тараса Бульбы в этой картине исполнил Богдан Ступка.

"Записки сумасшедшего" – повесть Николая Васильевича Гоголя, написанная в 1834 году, а вышла в 1835-м – в сборнике "Арабески" с заголовком "Клочки из записок сумасшедшего". Позднее "Записки…" вошли в сборник "Петербургские повести".

Герой повести, от имени которого ведется повествование, - Аксентий Иванович Поприщин, мелкий петербургский чиновник, переписыватель бумаг в департаменте, столоначальник, мелкий дворянин в чине титулярного советника.

Повесть представляет собой дневник главного героя, который недоволен, что им, дворянином, помыкает начальник отделения. В начале Поприщин описывает свою жизнь, работу и окружающих его людей. Далее герой пишет о своих чувствах к дочери директора, после чего начинают прослеживаться признаки сумасшествия: Поприщин разговаривает с ее собачкой Меджи, а затем заполучает письма, которые Меджи писала другой собаке. Спустя несколько дней герой полностью отрывается от реальности, в какой-то момент он понимает, что он – король Испании. Причем это открытие он делает 43 апреля 2000 года. Он попадает в сумасшедший дом, однако считает это прибытием в Испанию. В конце повесть превращается в набор фраз, последняя из которых: "А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?"

Критики о повести "Северная пчела" (1835, № 73): "Северная пчела" (1835, № 73): "В клочках из записок сумасшедшего есть… много остроумного, смешного и жалкого. Быт и характер некоторых петербургских чиновников схвачен и набросан живо и оригинально". Сенковский усмотрел в "Записках сумасшедшего" те же достоинства, что и в "забавной истории" поручика Пирогова. Правда, по мнению Сенковского, "Записки сумасшедшего" "были бы лучше, если бы соединялись какою-нибудь идеею" ("Библиотека для чтения", 1835, февраль). Белинский в статье "О русской повести и повестях Гоголя" отозвался о "Записках…" ярче: "Возьмите "Записки сумасшедшего", этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит, и возбуждает сострадание".

Виктор Голявкин – русский советский писатель, художник. Родился 31 августа 1929 года в Баку. Особенность его рассказов – в краткости и остроумном доброжелательном юморе. Емкий краткий стиль требует особого писательского мастерства, которым Голявкин владел в совершенстве.

Герои его рассказов хоть и смешные, но, как правило, деятельные и обаятельные. Длинные рассказы в творчестве Голявкина встречаются редко, а в числе самых коротких - "Рисунок", "Четыре цвета", "Друзья", "Больные".

Рассказ "Рисунок" Алеша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца. Алеша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца. - Чего здесь не хватает? – спросил он папу. - Всего здесь достаточно, - ответил папа. - Чего здесь недостаточно? – спросил он брата. - Всего хватает, - сказал брат. Тогда Алеша перевернул рисунок и написал на обороте вот такими большими буквами: И ЕЩЕ ПЕЛИ ПТИЦЫ - Вот теперь, - сказал он, - там всего хватает!

С 1959 по 2004 гг. было выпущено около 15 книг Виктора Голявкина, в том числе "Тетрадки под дождем" (1959), "Мой добрый папа" (1964), "Привет вам, птицы" (1969), "Полосы на окнах" (1972), "Удивительные дети" (1972), "Арфа и бокс" (1979), "Этот мальчик" (1980), "Я жду Вас всегда с интересом" (1980), "Большие скорости" (1988), "Любовь и зеркало" (1991), "Разрешите пройти" (1992), "Болтуны" (1999), "Все будет неплохо" (2000), "Знакомое лицо" (2000).

Виктор Голявкин умер 24 июля 2001 года в Санкт-Петербурге.

