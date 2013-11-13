Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 13:12

Культура

Главный архитектор Москвы расскажет о формировании городской среды

Сергей Кузнецов. Фото: ИТАР-ТАСС

15 ноября в архитектурной школе МАРШ состоится лекция-вебинар главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова "Конкурсная практика в Москве как инструмент формирования качественной городской среды". Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Кузнецов объяснит, чем конкурс отличается от тендера, кто и как выбирает победителей архитектурных конкурсов, а также расскажет о специфике организации конкурса в Зарядье и его результатах. Кроме того, главный столичный архитектор ответит на вопросы участников вебинара. Организатором лекции выступит Московский урбанистический форум, который пройдет в столице в начале декабря.

Начало трансляции - в 20.30.

Трансляция завершена.

