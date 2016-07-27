Мутко получил ответ на письмо главе IAAF о допуске россиян до ОИ-2016

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила просьбу министра спорта России Виталия Мутко о допуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Ответное письмо главы IAAF Себастьяна Коу опубликовал журналист ITV Стив Скотт в своем микроблоге Twitter.

Full response to Russian Sports Minister Mutko after asking @iaaforg President Seb Coe to reconsider athlete ban pic.twitter.com/VuEsnnHtFJ — Steve Scott (@stevescott_itv) 27 июля 2016 г.

"Cовет IAAF по допингу тщательно и в индивидуальном порядке рассмотрел запросы от 68 спортсменов о возможности участвовать в Играх. И лишь один спортсмен соответствовал критериям. CAS рассмотрел апелляции 67 спортсменов и отклонил их. Нет никаких оснований для пересмотра решения IAAF", – сообщается в письме Коу.

Таким образом, к Играм из российских легкоатлетов допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, тренирующуюся в США.

В понедельник Мутко написал письмо Коу с просьбой пересмотреть решение о допуске российский легкоатлетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

МОК 24 июля принял решение отдать международным спортивным федерациям окончательное право допускать или не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде. При этом в релизе МОК отмечается, что IAAF уже приняла отрицательное решение по российским легкоатлетам.

Летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.