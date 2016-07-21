Сборную России по легкой атлетике не допустили до Олимпийских игр

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сборную России по легкой атлетике не допустили до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов. Релиз опубликован на сайте организации.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в июне не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Индивидуальные запросы российских легкоатлетов на участие в Играх позже также удовлетворены не были. После этого российская сторона обратилась в CAS.

Право на участие в Играх-2016 ранее получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США.

Российским спортсменам не разрешили выступать на ОИ под флагом страны

До конца недели Международный олимпийских комитет (МОК) примет решение касательно участия в Олимпийских играх всех российских спортсменов. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало не допускать россиян до Игр в Рио-де-Жанейро и других спортивных соревнований.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА.