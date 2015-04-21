Россия не будет отстранена от соревнований из-за проблем с допингом – глава IAAF

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак считает, что Россия не будет отстранена от крупных соревнований по легкой атлетике из-за проблем с допингом, передает "Р-Спорт".

Так, Диак назвал "шуткой" предложение отстранить российских легкоатлетов от участия в чемпионате мира или Олимпийских играх. По его словам, "великая легкоатлетическая нация" не может быть исключена.

Напомним, в январе Российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации ходоков Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина.

Позже стало известно о дисквалификации олимпийской чемпионки Лондона-2012 Юлии Зариповой и семиборки Татьяны Черновой.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало проверку всего российского спорта. Результаты этой проверки будут опубликованы в 2015 году.

А IAAF, в свою очередь, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о дисквалификации шести российских легкоатлетов. Так, организация не согласна с избирательным аннулированием их результатов.