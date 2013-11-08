Юрий Борзаковский опроверг информацию о завершении карьеры

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский опроверг информацию о том, что он завершил карьеру.

"Ситуация на самом деле такая - я не завершаю спортивную карьеру и продолжаю выступать. Да, у меня был разговор с президентом нашей федерации Валентином Балахничевым о моей дальнейшей жизни после спорта, но о том, что я ухожу, мы не говорили", - заявил спортсмен в интервью "Спорт-Экспрессу".

Борзаковский отметил, что в середине ноября поедет на восстановительный сбор в Кисловодск, а тренироваться начнет в январе.

Напомним, что ранее главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков сообщил, что Борзаковский принял решение завершить спортивную карьеру.