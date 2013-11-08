Олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский завершил карьеру

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков.

"Теперь мы надеемся на то, что Борзаковский продолжит свою карьеру в качестве тренера, будет передавать свой опыт молодежи. Спортсмен он талантливый, интеллигентный. Молодежи вообще есть чему у него поучиться. Это выдающийся спортсмен", - сказал Маслаков в интервью агентству "Р-Спорт".

Напомним, наивысшим достижением в карьере Юрия Борзаковского является победа на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Российский спортсмен одержал победу в беге на 800 метров, опередив в финале южноафриканца Мбулаени Мулаудзи и рекордсмена мира Уилсона Кипкетера из Дании. Находясь перед последним поворотом на пятом месте, Борзаковский на финишной прямой мощным спуртом вырвал победу у своих соперников.

Также Борзаковский является обладателем двух серебряных медалей чемпионатов мира 2003 и 2005 года, а также двух бронзовых - 2007 и 2011 года.

Последним турниром, в котором принял участие Борзаковский, был чемпионат России по легкой атлетике. На нем он завоевал право участвовать на чемпионате мира в Москве. Однако принять участие в нем не смог из-за простуды.