Четыре лебедя замерзают на пруду в Подмосковье

Фото: читательница M24.ru Ольга

В Одинцовском районе Московской области на пруду замерзают четыре лебедя. Об этом сообщили читательницы M24.ru Мария и Ольга.

"СОС!!! 4 лебедя почти вмерзли в пруд!!!!!!!! Администрация "не видит" критической ситуации! Ночью получим свежемороженных птичек если что-то не предпринять....", - написала Мария. По ее словам, у лебедей есть владелец, однако он не принимает никаких шагов к спасению птиц. Она уточнила, что пруд расположен в поселке Немчиновка.

Фото: читательница M24.ru Ольга

