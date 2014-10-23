Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 17:18

Культура

Четыре лебедя замерзают на пруду в Подмосковье

Фото: читательница M24.ru Ольга

В Одинцовском районе Московской области на пруду замерзают четыре лебедя. Об этом сообщили читательницы M24.ru Мария и Ольга.

"СОС!!! 4 лебедя почти вмерзли в пруд!!!!!!!! Администрация "не видит" критической ситуации! Ночью получим свежемороженных птичек если что-то не предпринять....", - написала Мария. По ее словам, у лебедей есть владелец, однако он не принимает никаких шагов к спасению птиц. Она уточнила, что пруд расположен в поселке Немчиновка.

Фото: читательница M24.ru Ольга

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

лебеди новости читателей чп мо

