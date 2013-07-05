Пилота, летевшего из Москвы, ослепили лазером в Екатеринбурге

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Самолет, летевший из Шереметьево, подвергся "лазерной атаке" при заходе на посадку в Екатеринбурге. Луч зеленого цвета был направлен в кабину пилота на расстоянии около 12 километров от взлетно-посадочной полосы со стороны жилого района.

Несмотря на это, Airbus А-320 благополучно совершил посадку в аэропорту "Кольцово". На борту воздушного судна находились 145 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО, в настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к инциденту.