Квартиру Курта Кобейна в Лос-Анджелесе сдают в аренду

Фото: airbnb.ru

Квартира в Лос-Анджелесе, где с 1992 по 1993 год жили Курт Кобейн и Кортни Лав, сдается в аренду. Как сообщается на сайте Airbnb, неделя проживания в квартире лидера рок-группы Nirvana обойдется поклонникам Курта Кобейна в 1440 долларов, а цена одной ночи составит 300 долларов.

Курт Кобейн скончался в 1994 году в Сиэтле в результате самоубийства. За два года до этого, в 1992 году, музыкант женился на Кортни Лав. Именно квартира в Лос-Анджелесе стала домом для их семьи.

Напомним, с 27 по 29 апреля в Москве покажут документальный фильм о Курте Кобейне.

Картину режиссера Бретта Моргена "Курт Кобейн. Чертов монтаж" покажут всего три раза – 27 апреля в кинотеатре "Горизонт", 28 апреля в "Европе" и 29 апреля в "Праге".