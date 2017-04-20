Интерес к рынку вторичного жилья умирает – эксперт

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На вторичном рынке жилья в Москве риелторы зафиксировали синдром разочарованного продавца. Из-за заметного снижения цен многие владельцы квартир, пытавшиеся продать свою недвижимость, ушли с рынка в ожидании лучших времен. Когда ждать возвращения активности на рынке, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал управляющий партнер агентства недвижимости Савилс (Savills) в России Дмитрий Халин.

Объем выставленного на продажу массового жилья начал сокращаться в первом квартале 2017 года. Снижение объема предложения и цен накладывается на замедление покупательской активности.

По данным управления Росреестра по Москве, в первом квартале зафиксировано 23,5 тысячи переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи жилья.

Дмитрий Халин уверен, что это абсолютно временное явление. "Низкая активность продавцов на вторичке во многом связана с тем, что на рекордных отметках находятся предложения новостроек, – считает Халин. – В таких условиях продавцы понимают, что продать квартиру по очень высокой цене будет затруднительно, поэтому им приходится подстраивать свою ценовую политику под первичный рынок. Конечно, это не выгодно. Поэтому пока на первичном рынке будут появляться новые проекты, у покупателей типовой и уже морально устаревающей вторички на массовом рынке действительно шансов мало".

Однако эксперт призывает участников рынка не унывать. "Рынок цикличен и со временем активность застройщиков может снизиться, но эта перспектива не близкая – должна пройти как минимум пара лет, – говорит Дмитрий Халин. – Стоимость жилья зависит от месторасположения дома. Однако в целом тренд на умирание интереса к старому жилому фонду налицо. Кроме того, я думаю, что в перспективе будет хорошо развиваться рынок арендного жилья. Сегодня не самое удачное время для покупки недвижимости в качестве объекта инвестирования".

